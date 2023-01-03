В российском МИДе исключили возможность заключения мирного договора с Японией

Российско-японские отношения за последнее время существенно обострились

Подписание мирного договора между Россией и Японией на сегодняшний день совершенно точно невозможно, так как власти Токио не отказываются от антироссийской позиции. С соответствующим заявлением публично выступил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Обсуждать подписание такого документа (мирного договора) с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно», — рассказал Руденко, комментируя многочисленные заявления японского руководства о намерении добиться заключения мирного договора с властями РФ. Заявление высокопоставленного российского дипломата цитирует информагентство ТАСС.

Руденко отдельно уточнил, что Москву очень не устраивает крайне недружественная политика Японии по отношению к РФ на фоне событий на Украине.

Также российская сторона недавно официально сообщила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом о разрыве дипломатических отношений между РФ и Японией или даже о каком-либо понижении их уровня в настоящее время речь точно не идет, уточнили в российском МИДе.