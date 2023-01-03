В РФ с начала 2023 года вступили в силу новые правила доставки пенсий гражданам страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 января 2023 года официально вступили в силу новые поправки в «Правила выплаты пенсий», предусматривающие изменение порядка доставки пенсионных выплат гражданам через «Почту России». Об изменениях, которые коснутся миллионов россиян, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская

Запад в 2023 году очень ждет от украинского президента Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки, такое мнение высказал известный журналист Марк Галеотти в своей статье для британского издания The Times.

Директора по связям с общественностью так называемого «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины, уроженку Венгрии Эмеше Файк обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов США и пожертвований.

В российском МИДе исключили возможность заключения мирного договора с Японией. Во внешнеполитическом ведомстве РФ считают, что политика Токио напрямую направлена на противостояние Москве.

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