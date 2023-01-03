Поляки высмеяли реакцию Моравецкого на чествование украинцами Бандеры

Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Поляки отреагировали на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого по поводу массового празднования на Украине дня рождения лидера местных националистов Степана Бандеры. В частности, Моравецкий пообещал "очень однозначно" выразить протест по этому поводу "при первой же встрече" с премьером Незалежной Денисом Шмыгалем.

Читатели издания Gazeta.pl высмеяли заявление, так как, по их оценке, оно не подкреплено какими-то действиями, а помощь Варшавы Киеву может обернуться серьезными неприятностями.

В частности, читатели напомнили про падение украинской ракеты на польскую территорию, за которую поляки "не получили извинений" со стороны украинских властей.

"Премьер-министр, вы должны быть осторожны с этой критикой Бандеры, - написал один из комментаторов. - Ведь если украинцы разозлятся, мы можем получить еще один гранатомет "в подарок", или что-то упадет где-нибудь рядом с границей".

Также поляки указали на назначение министром иностранных дел Украины "врага Польши" Андрея Мельника, который также уличен в восхвалении Бандеры.

"Недавно враг Польши, некий Мельник, был назначен Зеленским заместителем министра иностранных дел, - съязвил другой читатель издания. - Позвольте поблагодарить вас за это еще большим объемом помощи".

Как ранее писал сайт KP.RU, Матеуш Моравецкий заявил, что намерен при первой же встрече напомнить Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.

Также польский политик отметил, что Верховная рада "напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен". Так Моравецкий прокомментировал публикацию Верховной рады в Twitter информации о дне рождения националиста.

Напомним, пользователи Twitter негативно восприняли призыв премьера Польши к продолжению гуманитарной и военной помощи Киеву. В частности, поляки предложили политику подумать не только об украинцах, но и о гражданах собственной страны.

Жители Польши также напомнили Моравецкому, что он "раздает без оглядки" не собственные деньги, а средства польских налогоплательщиков.