Депутат Госдумы Иванов призвал сократить новогодние праздники до трех дней

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы Максим Иванов выступил с инициативой сократить новогодние праздники, так как "неделями отдыхать" нерационально. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий считает, что для полноценного отдыха после Нового года россиянам хватит по три дня.

"Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо", - аргументировал Иванов.

По его словам, предложение касается только новогодних праздников. Майские же не следует урезать, так как этот период россияне зачастую используют для посева и других работ в своих огородах, уточнил народный избранник.

Напомним, с учетом того факта, что 31 декабря выпал на выходной, то россияне в эти новогодние праздники отдыхают в общей сложности девять дней – до 8 января включительно. Выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

Как ранее писал сайт KP.RU, день 31 декабря может быть включен в праздничные дни новогодних каникул в России вместо 8 января. Соответствующее изменение в ст.112 Трудового кодекса РФ предполагается внести согласно законопроекту фракции ЛДПР.