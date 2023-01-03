Экс-солистка "Тату" Лена Катина впервые показала округлившийся живот

Лена Катина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина впервые продемонстрировала фото с округлившимся животом. На снимке беременная артистка предстала в легинсах и обтягивающей черной футболке с длинным рукавом.

"Каждый год обещает что-то волшебное, чудесное, новое, - написала певица в своем блоге. - В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо".

Напомним, от первого брака у Лены Катиной есть 7-летний сын. Сейчас экс-солистка группы "Тату" беременна от второго мужа – весьма обеспеченного 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Пара поженилась минувшим летом.

Свой роман они называют служебным – Катина была приглашенным артистом на вечеринку, где праздновали день рождения Спиридонова. После этого бизнесмен пригласил певицу на свидание. История любви очень трогательная – Катина поддержала любимого, когда он проходил лечение от онкологического заболевания.