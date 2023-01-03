Пролив Дарданеллы вновь закрыт для судоходства из-за сильного тумана

Туман стал виной приостановки движения судов в проливе Дарданеллы Фото: REUTERS

Пролив Дарданеллы у берегов Турции вновь закрыт для судоходства во вторник, 3 января 2023 года. Об этом местная сообщает служба по осуществлению безопасного прохода судов.

Причиной для приостановки движения судов послужил сильный туман, из-за которого приходится вводить крайние меры уже третий день подряд.

"Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены по радио, было объявлено, что пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, судоходство в проливе Босфор также было приостановлено в связи с сильным туманом в воскресенье, 1 января 2022 года. Временный запрет для судоходства действовал в обоих направлениях. Он был снят после улучшения погодных условий.