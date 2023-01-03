Видео последствий турбулентности на рейсе Ташкент - Алма-Ата показала пассажирка

Самолет авиакомпании Air Astana попал в сильную турбулентность, из-за чего пострадали пассажиры Фото: Иван ВИСЛОВ

Одна из пассажирок самолета авиакомпании Air Astana, получивших травмы при перелете из Ташкента в Алма-Ату из-за сильной турбулентности, опубликовала видео с последствиями инцидента.

Девушка признается, что было очень страшно. У нее зафиксирована травма руки, на которую во время турбулентности упал тяжелый предмет. На кадрах видно, что ей оказывают медицинскую помощь прямо на борту воздушного судна.

Как ранее писал сайт KP.RU, рейс Ташкент - Алма-Ата попал в зону сильной турбулентности, в результате чего травмы и ожоги получили семь пассажиров. В авиакомпании выразили сожаление о произошедшем и пообещали оказать всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего уполномоченными органами инициировано расследование.

Напомним, возраст самолетов Airbus и Boeing, находящихся в парке "Аэрофлота", позволяет использовать их и после 2030 года. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Александровский.