Депутат Госдумы Картаполов считает, что обсуждать увеличение срока службы в армии нужно после спецоперации

Изменения срока службы в армии по призыву следует обсуждать после завершения спецоперации, уверен депутат Картаполов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос увеличения периода срочной службы в российской армии следует обсуждать после завершения специальной военной операции. Такое мнение выразил в эфире радио "Комсомольская правда" заявил глава комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.

По словам парламентария, сейчас не следует "втягиваться в дискуссию" по реформированию Вооруженных сил РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что срок службы в армии России стоит увеличить до двух лет, как это уже было ранее.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывный возраст россиян. Инициатива предусматривает поэтапный рост как минимального, так и предельного возраста, в котором призывают на срочную службу в армии. Первая планка должна поняться до 21 года, а вторая - до 30 лет.