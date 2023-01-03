В Киеве введены экстренные отключения света 3 января 2023 года
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В столице Украине Киеве введены экстренные отключения света, об этом сообщили на сайте украинской энергокомпании Yasno ДТЭК.
«Применяются экстренные отключения»,- говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется.
Как писал сайт KP.RU, 2 января 2023 года в Киеве были снова введены отключения электроэнергии после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью. Как уточнялось, из-за повреждения объекта энергосистемы по время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернутся к отключениям.
29 декабря 2022 года по сообщениям украинских СМИ в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Журналисты утверждали, что срабатывала система противовоздушной обороны.