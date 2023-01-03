Звезда "Мстителей" Джереми Реннер перенес операцию из-за травмы при чистке снега

Джереми Реннер Фото: Кадр видео

Номинант двух премий "Оскар", голливудский актер Джереми Реннер перенес операцию после тяжелой травмы, полученной во время уборки снега. Об этом сообщает издание People со ссылкой на представителя звезды.

У артиста диагностированы тупая травма грудной клетки и повреждение опорно-двигательного аппарата. Сейчас он проходит интенсивную терапию.

"Он был прооперирован и находится в отделении интенсивной терапии, - уточнил представитель актера. - Его состояние критическое, но стабильное".

Джереми Реннер наиболее известен по роли Клинта Бартона "Соколиного глаза" в фильмах вселенной Marvel, в том числе в трех частях "Мстителей".

Как ранее писал сайт KP.RU, снежный шторм, накрывший Соединенные Штаты в преддверии Нового года, унес жизни по меньшей мере 46 человек. Летальные исходы зафиксированы в 12 американских штатах: Висконсин, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.