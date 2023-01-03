Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных на Луганском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике», - говорится в сообщении.

Как уточняется, уничтожено до 70 человек личного состава.

Кроме того, заявляется об уничтожении одного танка, двух бронетранспортеров, четырех беспилотных летательных аппаратов, 11 единиц специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, 2 января Минобороны России сообщило, что российским войскам удалось уничтожить две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.

1 января 2023 года Народная милиция ЛНР сообщала, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 90 человек, три танка, два беспилотника и пять бронетранспортеров.

27 декабря 2022 года Министерство обороны России сообщало, что на Купянском направлении в районе Песчаного в Луганской Народной Республике уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.