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НовостиПолитика3 января 2023 8:19

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных на Луганском направлении

Также поражены два БТР, четыре БПЛА и один танк
Сергей ГАПЧУК
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных на Луганском направлении

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных на Луганском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике», - говорится в сообщении.

Как уточняется, уничтожено до 70 человек личного состава.

Кроме того, заявляется об уничтожении одного танка, двух бронетранспортеров, четырех беспилотных летательных аппаратов, 11 единиц специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, 2 января Минобороны России сообщило, что российским войскам удалось уничтожить две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.

1 января 2023 года Народная милиция ЛНР сообщала, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 90 человек, три танка, два беспилотника и пять бронетранспортеров.

27 декабря 2022 года Министерство обороны России сообщало, что на Купянском направлении в районе Песчаного в Луганской Народной Республике уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.