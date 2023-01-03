В Госдуме хотят обсудить предложение о сокращении новогодних праздников

Идея сокращения новогодних праздников требует тщательного обсуждения, так как у нее есть и сторонники, и противники Фото: pixabay.com

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов прокомментировал предложение коллеги Максима Иванова, который считает правильным сократить новогодние праздники до трех дней, чтобы равномерно распределить выходные дни.

В беседе с РИА Новости Нилов отметил, что не является сторонником урезания количества праздничных дней в каникулы после Нового года, но все-таки считает необходимым обсудить эту идею в Госдуме с привлечением экспертов и проведением социологических исследований.

"Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов, - аргументировал народный избранник. - Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить".

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой сократить новогодние праздники, так как "неделями отдыхать" нерационально. Парламентарий считает, что для полноценного отдыха после Нового года россиянам хватит по три дня.