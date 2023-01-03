Мишустин заявил, что обязательства ФОМС перед жителями новых регионов России должны быть выполнены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным заявил, что социальные обязательства перед жителями новых субъектов РФ должны быть выполнены.

«Система ОМС заработает в полном объеме на территории новых регионов России с 2024 года», - заявил Баланин на встрече с премьер-министром.

Как уточнил Баланин, ФОМС уже разработал и передал необходимый комплект документов, чтобы система ОМС могла начать работать на территории новых субъектов.

Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года председатель правительства страны Михаил Мишустин сообщил, что снижение валового внутреннего продукта России составило с начала этого года всего 2%. Он отметил, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. Снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов высказывал мнение, что следующий год будет для экономики Росси гораздо легче, чем 2022. Он заявил, что экономика РФ вряд ли достигнет роста ВВП в 3% – прогнозируется «примерно минус 1%, чуть меньше». Вместе с тем он отметил, что властям страны удалось сохранить управляемость экономики даже в тяжелые периоды, когда был ажиотажный спрос на валюту и наличные деньги и начались проблемы с логистикой.