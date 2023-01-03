Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика3 января 2023 8:46

Цена нефти марки Brent выросла до 87 долларов за баррель впервые с 5 декабря 2022 года

Рост стоимости черного золота начался после указа Путина об ответных мерах в топливно-энергетической сфере
Роман КИЛЬМЯШКИН
Нефть снова дорожает

Нефть снова дорожает

Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 87 долларов за баррель впервые с 5 декабря 2022 года.

Рост превысил 1,2%. В дальнейшем стоимость вернулась к прежним показателям, составляя чуть более 86 долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, увеличение цены черного золота начался после подписания президентом России Владимиром Путиным указа об ответных мерах в топливно-энергетической сфере.

Напомним, 27 декабря 2022 года российский лидер подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" стоимости. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.