Мантуров заявил, что военным в зону СВО поставлено около 340 тысяч комплектов экипировки в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине получили около 340 тысяч комплектов экипировки, об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Более 500 предприятий было подключено практически одномоментно. 340 тысяч комплектов было уже поставлено в прошлом году, в этом году будут поставляться большие объемы в силовые структуры в целом и, в частности, в вооруженные силы», - заявил Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что задача стала серьезным вызовом для российской промышленности, но была успешно преодолена.

Как уточнил Мантуров, необходимо было одномоментно обеспечить российских бойцов качественной экипировкой, полностью соответствовавшей стандартам и требованиям, которые были приняты Министерством обороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря 2022 года вице-премьер Денис Мантуров заявил, что металлургические предприятия России на данный момент ведут работу по переориентации экспортных поставок.

Он указал, что среди приоритетных направлений - Китай, Турция, а также страны Евразийского экономического союз и Содружества Независимых Государств. Также Мантуров отметил, что в условиях санкций приоритетными направлениями внешних поставок становятся рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС и СНГ, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, миинистр подчеркнул, что российские предприятия ведут переориентацию экспорта при участии торговых представительств, а «в рамках профильного национального проекта будут предусмотрены меры поддержки логистики».