В России выявлено 3080 случаев заражения коронавирусом 3 января 2023 года

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться Фото: Иван Макеев

За минувшие сутки, к 3 января 2023 года, в России зафиксировано 3080 случаев заражения коронавирусом, против 3884 днем ранее. Число смертей от COVID-19 достигло 48, против 43 от 2 января, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число выздоровлений составило за сутки на 5482 против 4489 днем ранее. При этом количество госпитализаций увеличилось.

"В стране количество госпитализаций за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 35,1%", - уточнили в Оперштабе.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 810 511 случая заражения, 21 223 056 выздоровлений и 393 853 летальных исхода.

Напомним, о начале "коронавирусного конца света" в Китае сообщили мировые СМИ 20 декабря 2022 года. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на протоколы закрытого заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала декабря в Поднебесной заболело 248 миллионов человек. А это ни много ни мало, а 18 процентов населения Китая. Только за один день - 20 декабря, COVID-19 заразились 37 миллионов человек.