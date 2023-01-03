Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу и предрекли падение Одессы Фото: Александр КОЦ

Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью с анализом сценариев возможного украинского контрнаступления.

В публикации сообщалось о «решительном настрое» украинской армии и Владимира Зеленского продолжать военные операции и о подготовке нового контрнаступления.

Patin-couffin в комментарии указал, что «другой, более реалистичный сценарий – следующим русским городом станет Одесса...Таким образом, петля замкнется, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Черному морю!».

Michel Trophimovitch скептически отметил, «Украина? Выиграть войну против России? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!».

Также в комментариях подчеркивалось, что «украинским силам снятся сладкие сны, но ситуация изменилась».

Аl core сделал вывод, что «украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет».

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года российские силы отбили на Южно-Донецком направлении контратаки ВСУ на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области. В результате они уничтожили более 50 украинских военных, а также две боевые бронемашины и три автомобиля.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что с начала СВО на территории незалежной потери украинские сил приблизились к 200 тысячам человек личного состава. Он отметил, что единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО», «фронт стабильный», и город «будет освобожден».

30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.