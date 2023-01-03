Зюганов заявил о подготовке встречи Путина с лидерами фракций Госдумы

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка встречи руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным ведется. Об этом заявил в беседе с РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, данную встречу не следует откладывать, так как нужно подвести итоги 2022 года, обменяться опытом и выстроить работу для выполнения президентских "установок по денацификации и демилитаризации нацистского режима".

"Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому, - уточнил Зюганов. - Очевидно, что она готовится".

Политик добавил, что 2022 год выдался "одним из самых сложных и ответственных".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин во время пресс-подхода заявил журналистам, что послание Федеральному собранию состоится в 2023 году.

"Мы это сделаем в начале года", - уточнил глава государства.

Российский лидер объяснил отсутствие послания президента в 2022 году тем, что динамика событий очень большая, и поэтому сложновато было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время.