Путин обсудил с министром Фальковым развитие российской приборной базы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в ходе которой также обсудили развитие отечественной приборной базы.

В начале беседы Владимир Путин предложил обсудить отечественную приборную базу и сообщить, как идет работа по этому направлению, прежде всего, конечно, гражданского назначения.

«Мы не только в управленческом плане, но и содержательно запустили эту программу», – сообщил Фальков.

Министр отметил, что по данному направлению «хорошо стартовали, …определили 10 основных направлений.

По мнению Фалькова, уже с 2023 года у нас будет увеличиваться номенклатура этих приборов.

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось. Он добавил, что Москва принимает все необходимые меры, чтобы суверенитет страны во всех областях, в том числе экономике, продолжал укрепляться.

28 декабря 2022 года Владимир Путин по видеосвязи открыл новый завод по производству полимерной пленки в Псковской области.

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