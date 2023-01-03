Глава Минэнерго Турции заявил о положительном отношении многих стран к созданию хаба

Создание газового хаба в Турции поддерживают многие страны Фото: REUTERS

Анкара обсуждала энергетическое сотрудничество с 15 государствами и многие из них выразили положительное отношение к созданию газового хаба на территории Турции.

Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. Его слова приводит агентство Anadolu.

"Наша цель - открыть доступ к новым источникам, - уточнил глава Минэнерго Турции. - В числе прочих осуждалась тема хаба в Турции. Многие страны отнеслись к вопросу положительно".

Как ранее писал сайт KP.RU, Фатих Донмез заявил, что долгосрочные контракты Москвы и Анкары на поставку природного газа учитывают волатильность цен на мировом рынке. По его словам, подобные пункты имеются во всех соглашениях с продавцами газа.

Напомним, 19 октября 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимром Путиным о создании газового хаба на территории Турецкой Республики.

Вместе с тем, заместитель председателя правительства России Александр Новак допустил, что в проекте газового хаба в Турции могут принять другие поставщики газа, кроме "Газпрома".