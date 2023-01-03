В Самаре почтили память погибших военных в Макеевке

Участники траурного митинга на площади Славы в память о погибших в спецоперации. Фото: Альберт Дзень/ТАСС

В Самаре на площади Славы на траурном митинге почтили память погибших военнослужащих в Макеевке, об этом сообщили в РИА Новости.

Мероприятие началось со службы по погибшим. Собравшиеся на площади Славы также почтили память военнослужащих минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

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