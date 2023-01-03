Система ОМС в новых регионах России полностью заработает с 2024 года

Жителей новых регионов России обеспечат медицинской помощью Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) начнет работать в полном объеме на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году. Соответствующий прогноз озвучил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В полном объеме застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории данных субъектов, а в любом субъекте РФ, так же как и все наши граждане, и также в любом федеральном учреждении, - уточнил Баланин. - То есть, эту помощь мы предоплачиваем за счет средств фонда обязательного медицинского страхования".

По его словам, функции страховых организаций на территории новых регионов России примут на себя территориальные фонды. Они же обеспечат выдачу полисов ОМС, оплату медицинских услуг и контроль их качества. Сейчас специалисты проводят расчеты по объемам необходимого финансового обеспечения, добавил глава ФОМС.

Как ранее писал сайт KP.RU, российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи гражданам РФ на 2023 год. Соответствующее постановление утвердил Михаил Мишустин. Программа устанавливает условия предоставления различных видов медпомощи и перечень заболеваний, при которых помощь должна быть оказана бесплатно.

Напомним, министерство финансов РФ подготовило "Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года", которая предусматривает, в частности, объединение обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему.

Согласно предложенной концепции ДМС станет ОМС-дополняющей системой, тогда как ранее они существовали независимо друг от друга, уточнили во Всероссийском союзе страховщиков. Документ также предусматривает усиление страховых принципов ОМС, страхование критических заболеваний и гарантирование договоров страхования жизни.