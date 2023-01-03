Haaretz: в Израиле заявили, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле возмущены чествованием лидера украинских националистов Степана Бандеры, при этом дипломаты признались, что не могут ничего сделать с его культом на Украине, об этом написала газета Haaretz.

Автор статьи Сэм Сокол отметил, что власти Израиля неоднократно делали Киеву замечания по поводу культа Бандеры, однако их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» не были услышаны.

В публикации подчеркивается, что год назад во время празднования киевским режимом дня рождения Бандеры израильское посольство выступало с критикой и заявляло, что «решительно осуждает любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом».

Сэм Сокол добавил, что в этом году дипломаты воздержались от высказываний.

Обозреватель со ссылкой на источник в израильской дипломатии отметил, что «по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент».

Как писал сайт KP.RU, 3 января 2023 года поляки отреагировали на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого по поводу массового празднования на Украине дня рождения лидера местных националистов Степана Бандеры. В частности, Моравецкий пообещал "очень однозначно" выразить протест по этому поводу при первой же встрече с премьером Незалежной Денисом Шмыгалем.

В январе 2020 года послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион раскритиковали проведение на Украине шествия в честь 111-й годовщины со дня рождения националиста Бандеры. Дипломатов возмутил тот факт, что портрет человека, ответственного за гибель десятков тысяч евреев и представителей других народов, висел на здании Киевской городской администрации.

При этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в ответ на такое заявление напомнила, что каждое государство в праве самостоятельно определять, каких героев чествовать.