Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина с главами фракций Госдумы

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и главами думских фракций.

На вопрос РИА Новости о сроках мероприятия пресс-секретарь российского лидера ответил, что журналистов обязательно своевременно проинформируют, когда дата такой встречи будет определена.

Как ранее писал сайт KP.RU, Геннадий Зюганов выразил мнение, что встречу с главой государства не следует откладывать, так как нужно подвести итоги 2022 года, обменяться опытом и выстроить работу для выполнения президентских "установок по денацификации и демилитаризации нацистского режима".

Напомним, Владимир Путин 18 декабря выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи. В своем видеообращении глава государства заявил, что наша страна сможет сделать мир более справедливым.