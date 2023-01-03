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НовостиВ мире3 января 2023 12:01

Польша попросила ООН помочь в получении военных репараций от Германии

Германия считает данный диалог закрытым
Роман КИЛЬМЯШКИН
Польша просит ООН вмешаться в вопрос о репарациях

Польша просит ООН вмешаться в вопрос о репарациях

Фото: REUTERS

Варшава направила в Организацию объединенных наций (ООН) заявление с просьбой оказать помощь в вопросе получения репараций от Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил в эфире Польского радио уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", - уточнил Мулярчик.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Польши опубликовало полный список требований к Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Варшава оценила убытки от действий в Берлина в 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов) и желает репараций в аналогичном объеме. В эту сумму не входят компенсации членам семей жертвам немецкой агрессии, которые также необходимо выплатить.

Польша также потребовала вернуть похищенные культурные ценности, активы польских госбанков и погасить долги, которые образовались в результате деятельности кредитных касс, финансировавших фашистов.