Польша попросила ООН помочь в получении военных репараций от Германии

Польша просит ООН вмешаться в вопрос о репарациях Фото: REUTERS

Варшава направила в Организацию объединенных наций (ООН) заявление с просьбой оказать помощь в вопросе получения репараций от Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил в эфире Польского радио уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", - уточнил Мулярчик.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Польши опубликовало полный список требований к Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Варшава оценила убытки от действий в Берлина в 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов) и желает репараций в аналогичном объеме. В эту сумму не входят компенсации членам семей жертвам немецкой агрессии, которые также необходимо выплатить.

Польша также потребовала вернуть похищенные культурные ценности, активы польских госбанков и погасить долги, которые образовались в результате деятельности кредитных касс, финансировавших фашистов.