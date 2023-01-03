NPD: Запад поставляет киевскому режиму «металлолом и рухлядь», чтобы обновить свой арсенал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны поставляют Украине устаревшее вооружение с целью обновить свой собственный арсенал, об этом сообщили в Niezale ny Dziennik Polityczny.

«Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии», - заявил автор статьи Яцек Тохман.

Он отметил, что это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ. Такое плачевное состояние техники объясняется тем, что она поставляется Киеву со старых военных складов.

Обозреватель подчеркнул, что большая часть оружия с Запада поступает на Украину из старых военных резервов. Такая очистка от хлама очень выгодна Западу.

Тохман пояснил, что под видом военной помощи Вашингтон преследует свои цели и лоббирует продажу оружия в интересах собственного ВПК.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года газета Die Welt сообщала, что Германия, осуществляя военные поставки на Украину, значительно снизила свое количество боеприпасов. Отмечалось, что боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы.

Посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что армия Германии в связи с поставками вооружения на Украину и проблемами распределения бюджета испытывает нехватку боеприпасов и на пополнение запасов планируется израсходовать из бюджета 20 миллиардов евро.