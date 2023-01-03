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НовостиПолитика3 января 2023 12:17

Российские войска уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска в ДНР

Также накануне были перехвачены 9 реактивных "HIMARS" в районах населенных пунктов Червонопоповка в ЛНР и Новая Каховка Херсонской области
София ГОНЧАРОВА
Российские войска уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска в ДНР

Российские войска уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска в ДНР

Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

- В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе ж/д станции Дружковка в ДНР уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "HIMARS" производства США, - сказано в сообщении в телеграм-канале военного ведомства.

Также накануне были перехвачены 9 реактивных "HIMARS" в районах населенных пунктов Червонопоповка в ЛНР и Новая Каховка Херсонской области.

Днем ранее в Минобороны сообщали о ходе спецоперации на Украине. Согласно информации ведомства, российским войскам удалось уничтожить две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, ВС РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и четыре украинские гаубицы Д-30.