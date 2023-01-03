В ДНР за сутки уничтожено более 130 иностранных наемников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районе Масляковки и Краматорска в Донецкой Народной Республике уничтожено более 130 иностранных наемников, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников», - заявили в военном ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, на Луганском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.

Отмечалось, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Кроме того, было уничтожено 11 единиц специальной автомобильной техники.

2 января 2023 года российским войскам удалось уничтожить две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.