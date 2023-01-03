В Германию прибыл первый танкер с СПГ из США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германию 3 января прибыл первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из Соединенных Штатов. Судно Maria Energy пришвартовалось на недавно открывшемся терминале по приему СПГ в Вильгельмсхафене на севере ФРГ. Об этом сообщает энергокомпания RWE, которая ранее заключила контракт с американской фирмой Sempra Infrastructure на поставку 2,25 миллиона тонн СПГ в год.

Теперь специалисты перегрузят газ на специальный плавучий терминал - судно Hоegh Esperanza, где он будет преобразован в газообразную форму и закачан в германскую газопроводную сеть.

В декабре 2022 года в германском городе Вильгельмсхафене отрылся первый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа. В торжественной церемонии открытия СПГ-терминала принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что объект позволит обеспечить снабжение Германии газом независимо от трубопроводов из России. Кроме того политик отметил скорость строительства терминала и назвал его "важным вкладом в энергобезопасность" страны.