Воздушная тревога вновь объявлена на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине 3 января 2023 года в нескольких регионах страны вновь объявлена воздушная тревога.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в красной зоне сейчас находятся Днепропетровская, Сумская и Харьковская области, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской области.

Днем ранее, 2 января, звуки сирен раздавались в двух областях Незалежной - в Днепропетровской и Харьковской. Воздушная тревога была объявлена в 20:08 (21:08 мск). Позже в этот же день сразу в четырех украинских регионах официально объявлена воздушная тревога.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Также 2 января в Николаевской и Черкасской областях во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщали местные СМИ. Подробности инцидентов не приводятся. Информации о повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе нет.