Politico: США отказали Зеленскому в поставках тактических ракет Фото: REUTERS

США не стали удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поставкам тактических ракет большой дальности ATACMS, об этом сообщило издание Politico.

В статье отметили, что Белый дом категорически отказался снабжать ВСУ армейскими тактическими ракетными комплексами, потому что считает подобную военную технику слишком опасной в контексте противостояния России.

Авторы подчеркнули, что американские боеприпасы, способные ударить на глубину до 300 километров, остаются в списке главных желаний киевского руководства.

При этом со ссылкой на специалистов указывалось, что наличие в войсках таких совершенных систем, как Patriot и ATACMS, не даст решительного перевеса.

Как писал сайт KP.RU, газеты The Washington Post сообщала, что Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон и получить более современные вооружения для того, чтобы вести наступательные операции.

Отмечалось, что Вашингтон ожидал обсуждения того, что украинский президент «думает о дипломатии».

Газета New York Times подчеркивала, что Зеленский не убедил Вашингтон предоставить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности.

Указывалось, что «триумфальный визит» украинского лидера завершился обещанием США оказать дополнительную многомиллиардную помощь, но не тем, чего он хотел больше всего.