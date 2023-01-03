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НовостиПроисшествия3 января 2023 13:36

Белгородский губернатор Гладков: Часовой на военном объекте ранил мужчину в ногу

Сейчас раненый доставлен в больницу
София ГОНЧАРОВА
Белгородский губернатор Гладков: Часовой на военном объекте ранил мужчину в ногу

Белгородский губернатор Гладков: Часовой на военном объекте ранил мужчину в ногу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 января сообщил об ЧП в регионе. По его словам, часовой на военном объекте ранил мужчину, который проигнорировал его предупреждения.

- Местный житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Мужчина доставлен в ближайшую больницу...в тяжелом состоянии. Вся необходимая медпомощь ему оказывается, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также Гладков объяснил, что мужчина не остановился на предупреждение часового. При этом он отметил, что установить точные детали и обстоятельства произошедшего предстоит следственным органам, ФСБ и Минобороны РФ.

- В том числе нужно выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным, - уточнил Гладков.

Политик также призвал жителей области воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.