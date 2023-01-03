Макрон пожелал Швеции и Финляндии скорее вступить в НАТО Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал, чтобы Финляндия и Швеция как можно скорее смогли вступить в НАТО.

3 января 2023 года Макрон принимает в Париже премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

«Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии», - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что в этом смысле вы можете рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Франции.

Как писал сайт KP.RU, 21 октября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами.

Он сообщил, что 28 членов Североатлантического союза уже ратифицировали соглашение, однако две страны - Турция и Венгрия - упрямо блокируют расширение альянса.

Причем Турция, которая изначально выступала против принятия Финляндии и Швеции в НАТО, впоследствии даже подписала с ними соответствующее соглашение.

В договоренностях значились признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией и снятие санкций, наложенных на Турцию после приобретения российских комплексов С-400.