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НовостиОбщество3 января 2023 14:19

Путин исполнил мечту восьмилетней Агаты из Курганской области

Девочка вместе побывала в природно-этнографическом комплексе на Ямале
София ГОНЧАРОВА
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области - участницей благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В беседе с российским политиком девочка рассказала об исполнении её заветной мечты - она вместе побывала в природно-этнографическом комплексе на Ямале и увидела северное сияние. Кроме того, Агате довелось покататься на настоящей упряжке с оленями.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава государства 27 декабря, после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой политик выбрал на "Елке желаний".

Восьмилетняя школьница в своей открытке рассказала, что очень мечтала посетить Крым и побывать у главного новогоднего волшебника - в доме Деда Мороза.