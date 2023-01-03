Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин 3 января подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также в Указе сказано, что семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время участия в спецоперации на Украине выплатят по 5 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин сообщал, что участвующие в СВО на Украине мобилизованные граждане получат выплаты, а также статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В марте 2022 года сообщалось, что семьям погибших на Украине российских военных выплатят единовременное пособие в 7 421 000 рублей. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совбеза РФ. Кроме того, глава государства дал поручение о дополнительной выплате семьям погибших в размере 5 миллионов рублей. Также раненым на Украине военным РФ установят дополнительную выплату в 3 миллиона рублей.