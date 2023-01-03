Путин увеличил штатную численность МЧС и ФСО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц...», - говорится в одном из указов.

Этим же указом планируется с 1 января 2024 года увеличить штат еще на 4 тысячи человек — до 307 101 единицы.

Также внесено изменение и в Указ президента Российской Федерации от 7 августа 2004 года №1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», «заменив в абзаце пером пункте 7 слова «в количестве 725 единиц» словами «в количестве 760 единиц».

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание диверсионных сообществ.

В документе отмечено, что Уголовный кодекс России дополняется новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Также закон предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет заключения со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей за склонение к совершению диверсий и за их финансирование.

Подчеркивается, совершенное с использованием служебного положения, будет грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. От 15 лет до пожизненного срока предусмотрено за организацию и пособничество диверсиям.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения.