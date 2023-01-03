Шойгу представит Путину доклад об обеспечении участников спецоперации вооружением Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России до 1 февраля 2023 года доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, об этом сообщили на сайте Кремля.

«Минобороны России представит доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами», - говорится в сообщении.

Также указывается, что в докладе будет отражено, в том числе обмундирование и экипировка, мобильные средства разведки, средства индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также меры, принимаемые для улучшения работы Минобороны России в этой сфере.

Ответственным за выполнение назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу, срок исполнения – 1 февраля этого года.

Как писал сайт KP.RU, 30 декабря 2022 года Владимир Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации людей с инвалидностью.

В документе указано, что правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

Отмечается, что центр будет создан до 15 декабря 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены глава российского правительства Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее Путин обсудил с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются российские инвалиды.

20 декабря 2022 года президент России поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки граждан и мобилизации.

Руководителем группы назначен первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, следует из документа.