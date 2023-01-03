Путин поручил Минобороны РФ помочь документалистам в создании фильмов о героях СВО Фото: Александр КОЦ

Российский лидер Владимир Путин 3 января 2023 года поручил Министерству обороны РФ помочь документалистам в создании фильмов о героях спецоперации на Украине.

Глава государства также поручил Минкультуры подготовить предложения по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные спецоперации, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии. Срок исполнения поручения - до 1 февраля текущего года.

Кроме того, Путин потребовал к 1 февраля этого года представить предложения по организации фестиваля патриотического документального кино.

В конце ноября 2022 года Министерство культуры РФ выделило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. В ведомстве напомнили, что намерены продолжить поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России и прочее.