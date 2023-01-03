Премьер Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому помочь выиграть в украинском конфликте Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна намерена сделать все возможное, ради того, чтобы "помочь Украине выиграть в конфликте". Об этом политик рассказал после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

- Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и одержать победу (в украинском конфликте), - написал Рютте в посте в Twitter.

Политик также акцентировал внимание на том, что предстоящие месяцы будут иметь "решающее значение".

Напомним, ранее Нидерланды оказали Украине военную помощь на сумму в 102 миллиона евро. А недавно Совет ЕС согласовал транш макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро на 2023 год.