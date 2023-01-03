Один день службы будет засчитываться за два для военных, участвующих в спецоперации Фото: Александр КОЦ

Российский лидер Владимир Путин 3 января подписал указ, согласно которому теперь один день службы военнослужащих и росгвардейцев, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, будет засчитываться за два.

- Засчитывать ... выполняющим задачи СВО в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач за два дня, - сказано в документе.

Также во время нахождения в медучреждениях после получения ранения, травмы или контузии будет засчитываться из расчета один месяц военной службы за два месяца.

В этот же день российский лидер подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. В Указе сказано, что семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время участия в спецоперации на Украине выплатят по 5 миллионов рублей.