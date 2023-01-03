Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля Коэна передать послание для Лаврова Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил нового главу МИД Израиля Эли Коэна передать некое сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

- Блинкен вчера просил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они, - сказано в публикации Times of Israel, которое ссылается на израильского дипломата.

При этом в статье отмечается, что Киев хотел бы, чтобы Коэн сначала позвонил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.

- Из-за этого есть вероятность, что Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем, - пишет СМИ.

Напомним, Новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что 3 января провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы дипломаты обсудили двусторонние отношения стран, а также поговорили про региональную проблематику.