Британский премьер Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники.

По его словам, такой помощи от Лондона Киеву стоит ожидать в ближайшие недели и месяцы. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией после телефонных переговоров Сунака и президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Как заявил Сунак, Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит оказывать ей долгосрочную поддержку, что продемонстрировала недавняя отправка на Украину 1 000 зенитных ракет, - сказано в документе.

В конце декабря 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что его страна поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, а также планирует в начале 2023 года доставить новую партию оружия.

А до этого немецкий канцлер Олаф Шольц рассказывал, что Германия поставляет Киеву новейшее вооружение, часть из которого нет даже в Вооруженных силах ФРГ.