В Госдепе сообщили, что новый посол США в РФ прибудет в Москву в ближайшие дни

Линн Трейси вскоре прибудет в Москву и начнет работу в статусе посла США в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву уже в ближайшие дни. Информацию об этом в ходе общения с американскими журналистами распространил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

"Линн Трейси недавно была утверждена на должность. Насколько я знаю, посол с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве, - подчеркнул Прайс в ходе общения с журналистами. - Она работала ранее заместителем главы миссии в Москве. Это тот человек, который знает двусторонние отношения, наверное, как никто другой. Мы с ждем с нетерпением, что посол приступит к своим обязанностям, поскольку важно иметь послов, представляющих США в других странах. Это особенно важно в случае с Россией, где мы поддерживаем каналы связи".

Линн Трейси считает сторонницей "жесткой линии" в отношении России. В частности, в ходе слушаний по рассмотрению ее кандидатуры на пост американского посла в Москве Трейси публично заявила о том, что считает необходимым ставить вопрос о существенном ужесточении антироссийских санкций. Также Трейси полагает, что никакой речи о полном снятии санкций с РФ не должно вестись даже после завершения конфликта на Украине: она уверена, что часть антироссийских ограничений должна в любом случае продолжать действовать.

Предшественник Трейси в Москве Джон Салливан досрочно уехал из российской столицы из-за смерти жены и вышел на пенсию. Американскую дипмиссию в Москве до приезда Трейси возглавляет заместитель посла Элизабет Руд, которая затем, как ожидается, официально станет послом США в Туркмении.