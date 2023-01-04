Рамзан Кадыров выразил соболезнования по поводу смерти Руслана Хасбулатова

Руслан Хасбулатов скончался на своей подмосковной даче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова, который скончался 3 января 2023 года в Московской области.

Кадыров посвятил кончине Хасбулатова подробный пост в своем официальном телеграм-канале. Чеченский лидер отметил большие заслуги покойного и назвал политика "одним из самых ярких и известных в России и далеко за её пределами чеченцев".

По словам Кадырова, смерть Хасбулатова "является невосполнимой утратой для всего чеченского народа".

"Даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой опыт и знания молодому поколению. Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича!" - пояснил Кадыров.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1966 году он окончил юридический факультет в МГУ, а позже получил степень кандидата экономических наук. В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. Некоторое время он занимал пост первого зампреда Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, а после вступления Ельцина в должность президента РСФР был исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР. Некоторое время он был ближайшим соратником Ельцина, однако очень быстро превратился в непримиримого оппонента первого президента России. В связи с мощнейшим политическим противостоянием с Ельциным Хасбулатов даже был арестован по обвинению в попытке организации государственного переворота в РФ и даже некоторое время пробыл под стражей (в итоге он был выпущен на свободу в связи с амнистией).