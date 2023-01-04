Ростовский губернатор заявил о "контроле над ситуаций" в регионе после сообщений о работе ПВО

Василий Голубев обратился к ростовчанам после сообщений о работе ПВО над городом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Ростовской области призвали жителей не поддаваться панике после появления сообщений в соцсетях о работе ПВО в регионе (в частности, сообщалось о том, что местные жители слышали звуки хлопков в небе над городом Ростов-на-Дону).

Соответствующее официально заявление сделал ростовский губернатор Василий Голубев.

"Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике", - написал глава региона в своем официальном телеграм-канале. При этом Голубев в своем посте, опубликованном в ночь на 4 января 2023 года, не стал раскрывать информацию о том, пытались ли Вооруженные силы Украины совершить атаку на Ростовскую область или Ростов-на-Дону.

При этом Голубев отдельно подчеркнул, что волноваться жителям области совершенно точно не о чем.

В министерстве обороны России ситуацию также не прокомментировали.

Ранее телеграм-каналы сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) РФ близ Ростова-на-Дону. В комментариях к появившимся сообщениям жители столицы Ростовской области заявили о том, что вечером 3 января нынешнего года она услышали сильные хлопки в небе над городом. Они пояснили, что подобных инцидентов не происходило с момента начала проведения российской военной спецоперации на Украине - звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в различных населенных пунктах и ранее, но лишь сейчас они оказались столь громкими.