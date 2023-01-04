Вооруженные силы РФ уничтожили бронетехнику ВСУ возле Кременной

Российские военные продолжают активно уничтожать бронетехнику ВСУ в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа Минобороны РФ в ходе СВО на Украине уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Кременной (Луганская народная республика). Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости.

Отмечается, что при помощи квадрокоптеров в связке с артиллерией удалось поразить несколько единиц техники на кременском участке во время попытки украинских военнослужащих продвинуться к городу. Один из бойцов группировки «Отважные» в разговоре с журналистами агентства предположил, что у ВСУ в настоящее время может стоять задача выйти к окраинам Кременной, поэтому они продолжают наступление. Тем не менее, все малейшие попытки наступательных действий со стороны украинских боевиков успешно отражаются бойцами ВС РФ.

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля минувшего года. О ее начале публично объявил российский президент Владимир Путин. По его словам, основными целями Вооруженных сил РФ в рамках проведения СВО является защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ и неонацистских украинских формирований, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.

В рамках выполнения боевых задач в рамках военной спецоперации военнослужащие ВС РФ регулярно уничтожают ту или иную технику противника (в том числе, и поставленную на Украину западные союзниками киевского режима).