Финансист Ахмадеев рассказал, что российские пенсионеры освобождены от целого ряда налогов и сборов

Российским пенсионерам напомнили о целом ряде имеющихся у них неочевидных льгот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У пенсионеров в РФ существуют льготы по налогам на доход и имущество, рассказал российский финансист, доцент РЭУ им. Плеханова Равиль Ахмадеев. По его словам, помимо этого, пожилые граждане России также могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов и сборов.

"По налогу на доходы физлиц для всех пенсионеров освобождены от налогообложения государственные пенсии (с них не производятся отчисления, как с зарплат), а также некоторые выплаты в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования. В отношении имущественных налогов пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу", — сообщил Ахмадеев в разговоре с журналистами российского информагентства "Прайм". Финансист подчеркнул, что на данный момент далеко не все российские пожилые граждане осведомлены об имеющихся у них подобных масштабных льготах и преференциях и поэтому не всегда пользуются ими.

Ранее стало известно о том, что с 1 января 2023 года в России существенно изменился порядок назначения пенсионных выплат и социальных пособий. Теперь этим занимается совершенно новая структура - созданный в начале года единый Соцфонд РФ (подконтролен министерству труда России). Данная структура появилась в результате слияния существовавших ранее по отдельности Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. При этом власти подчеркивают, что это нововведение должно упростить жизни пожилым россиянам и получателям социальных выплат: назначаться они будут автоматически, а все документы будут приниматься в "режиме одного окна".