Боец ВСУ Лищук пожаловался на жестокое отношение сослуживцев к решившим сдаться в плен украинским солдатам

Боевики Вооруженных сил Украины готовы жестоко расправляться с сослуживцами, которые хотят сдаться в плен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские боевики открыли минометный огонь по своим сослуживцам, которые решили сдаться в плен российским военным. Информацию об этом в интервью журналистам российских СМИ распространил пленный военнослужащий украинской армии Виталий Лищук.

«Мы сдались [в плен], наша украинская сторона начала бросать минами по нам. Ваши ребята (российские военные) нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли, когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом», — цитирует пленного украинского военнослужащего Виталия Лищука российское информагентство РИА «Новости».

Украинский военнопленный в разговоре с представителями СМИ признался, что считает, что таким образом ВСУ попросту хотели уничтожить всех сдавшихся в плен украинских военных. Он считает подобные действия и намерения крайне жестокими и циничными, ведь сдаться в плен он и его товарищи решили ради сохранения собственных жизней.

Ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказывали о многочисленных фактах чудовищных пыток и издевательств, которые им пришлось пережить. При этом боевики ВСУ, сдавшиеся в плен, неоднократно заявляли о том, что в России к ним относятся очень хорошо, а также неукоснительно соблюдают по отношению к ним нормы всех соответствующих международных конвенций по обращению с военнопленными.