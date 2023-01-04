Бывший премьер Бельгии Верхофстадт заявил о нулевом эффекте от антироссийских санкций ЕС

Бывший бельгийский премьер резко негативно отозвался о санкционной политике ЕС против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава правительства Бельгии, действующий депутат Европарламента Ги Верхофстадт крайне негативно высказался о санкционной политике Евросоюза в отношении России. Он отметил, что разрушить экономику РФ у европейских чиновников в итоге так и не получилось, несмотря на все старания.

"Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", - подчеркнул бывший бельгийский премьер в сообщении, опубликованном на его официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Верхофстадт сослался на таблицу показателей торговли между Россией и ЕС и заявил, что фактически можно с уверенностью говорить о том, что западные санкции пошли только на пользу России.

Согласно распространенным данным, Россия сумела нарастить собственный торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее.

Ранее о безуспешности санкционного давления на Россию неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, западные санкции не только не заставят российское руководство отказаться от проведения собственной политики, но и обернутся экономической катастрофой для самих недружественных РФ государств. Более того, по мнению Путина, в действительно антироссийские санкции идут стране исключительно на пользу.