Экс-охранник Ельцина Коржаков назвал умершего Хасбулатова своим политическим оппонентом

Александр Коржаков выступил с заявлением в связи со смертью Руслана Хасбулатова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава Службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков отреагировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он назвал покойного политика своим оппонентом.

«О покойных либо хорошо, либо ничего», — сообщил Александр Коржаков журналистам газеты «Известия». Он также добавил, что считает Хасбулатова своим политическим противником.

Коржаков признал, что регулярно критиковал Хасбулатова во время его политической карьеры (в том числе, он делал это и в публичном поле), однако сейчас — вскоре после кончины бывшего главы Верховного совета РСФСР он принципиально не станет делать этого.

Хасбулатов скончался 3 января 2023 года на своей даче в Московской области. Точная причина смерти знаменитого политика пока не называется (ряд СМИ заявляют, что у бывшего председателя Верховного совета РСФСР якобы мог случиться сердечный приступ, однако никакого официального подтверждения у этой информации нет).

Известно, что по решению родственников покойного Хасбулатов будет похоронен в своем родовом селе в Чечне. При этом родные Хасбулатова уже сообщили, что не станут устраивать в Москве специальную церемонию прощания с политиком.